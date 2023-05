Beyoncé kontserdile saabunud fänn tegi lähedalasuva maja aias midagi uskumatut

Populaarsete kontsertide toimumispaigast lühikese jalutuskäigu kaugusel elamisel on omad eelised, kuid selgub, et sellel on ka mõned hirmutavad küljed. Vastiku kogemuse sai üks Šotimaal Murrayfieldi staadioni läheduses elav inimene, kui kontserdile liikuv fänn tema aia juures peatus ning siis majaomaniku akna ees urineerima hakkas, kirjutab Daily Star.