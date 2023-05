Naine leidis oma maja keldrist salajase ruumi, mille sisu oli šokeeriv

Naine selgitas sotsiaalmeedia platvormil Reddit, et leidis salapärase toa oma kodus renoveerimistöid tehes ja ta ei teadnud sellest veidrast ruumist varem mitte midagi. Maja ümber ehitades eemaldas ta keldrist vanad seinapaneelid ja avastas ühe paneeli tagant tundmatu toa. Ainus juurdepääs ruumile oli läbi seinas oleva väikese augu, mis oli aastaid tagasi kaetud paneelidega, kirjutab Mirror .

Ta rääkis, et tema teadmiste kohaselt on maja ehitatud 1893. aastal ja eelmine omanik oli üks raadiohuviline mees. Eelmine elanik kasutas keldrit väidetavalt raadioruumina ja rääkis uhke raadio kaudu inimestega üle kogu maailma. Lisaks jäi mehest tagaaeda maha suur raadiomast.

Kui naine aga salajast ruumi uurima hakkas, leidis ta sealt vanu raadioseadmeid, elektripardli ja suure koguse hirmutavaid filminegatiive. Negatiivid olid peidetud laepaneeli vahele ning oli selge, et eelmine omanik ei soovinud, et keegi need üles leiaks.