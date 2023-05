AIAEKSPERT SOOVITAB ⟩ Põnevad trikid, kuidas õueala silmanähtavalt suuremaks muuta

Aia suurendamiseks on palju võimalusi, näiteks võib hoovi tuua dekoratiivse peegli või muuta aialippide värvi. Aiaekspert Daniel Schofield jagas põnevaid nippe, kuidas oma aeda silmanähtavalt avardada nii, et seda päriselt laiendama ei peaks, kirjutab Express.

Pigem vähem kui rohkem

Aiaomanikud peaksid endale selgeks tegema, missuguseid põhilisi esemeid ja detaile nad oma aias näha tahavad, ja sellest kinni pidama. Üks põhiline detail võib olla näiteks suur ja uhke värav või midagi väiksemat, nagu linnuvann või istumisnurk.

Aiaekspert hoiatas, et rohkete detailidega aed tekitab segadust ja näeb palju väiksem välja, kui see tegelikult on. Seega tasuks olla ettevaatlik, et õueala tarbetuid kaunistusi ja esemeid täis ei kuhjuks. Mehe sõnul võib minimalistlikku aeda täiustada ka linnupesakastide või muuga, mis linde meelitab, sest siis täidavad nad õueala oma ilusa laulu ja lendamisega.

Peeglid aias

Schofield sõnas, et väikese aia suuremaks muutmisel on peegeldus aiapidaja parim sõber. See ei tähenda, et õueala peaks muutma keeruliseks peeglite saaliks, vaid juba üks või kaks strateegiliselt paigutatud peeglit võivad aias kõike muuta.