Texase osariigist pärit Erika ja Cody Archie on kogunud TikTokis ligi miljon jälgijat, näidates oma fännidele enda elu rantšos. Lisaks on pere ka ühes TikToki videos avaldanud, et nende tütar Kylee maksab igal kuul vanematele 200 dollarit (umbes 185 eurot) üüri, et ta veel kodus elada saaks.