RETSEPT ⟩ Tee ise kodus ülilihtsalt Baileyse jäätist!

See vallatu ja superlihtne Baileyse jäätis on maius vaid täiskasvanutele. Pehme, õhuline ja pisut vembukas – see Baileyse jäts on ideaalne laiskade kokkade magustoit, mis sobib igal aastaajal. Aga mis kõige parem? Selleks on vaja vaid paari koostisosa!