KASULIK ⟩ Sel viisil tomateid säilitades püsivad need pikalt värsked

Kuigi tomatite võimalikult värskena ostmine on üks hea moodus nende pikema kestmise tagamiseks, on parima maitse ja tekstuuri hoidmiseks hädavajalik neid ideaalsel viisil säilitada. Tavaliselt hoitakse mahlaseid punaseid köögi- ja puuvilju külmkapis, kuid tomatitele ei pruugi olla see kõige parem koht.

TikTokis kodunippe jagav naine räägib, et on mitu head trikki, kuidas tomateid kaua säilitada. Üks tema nõuanne on see, et tomateid ei tasuks mitte kunagi külmkappi panna. Külm keskkond võib kergesti rikkuda niigi tundlike tomatite kvaliteeti.

Naise sõnul on kõige parem säilitada veel varre küljes olevaid tomateid ja need tuleks asetada tagurpidi. Ta selgitas, et tomateid niipidi hoides pääseb hapnik vähem ligi piirkonnale, kus tomatitaime vars viljaga kokku puutub. See aitab lihtsal viisil vilja küpsemist aeglustada. Seda on kerge teha nii, et jätad tomati külge väikese osa varrest ja asetad need varrega vastu tasast pinda, näiteks taldrikule.

Tomatite hoiukoha valimisel on oluline arvestada ka temperatuuri. Cornelli ülikooli ekspertide uuringud näitasid, et tomatid säilivad kõige paremini umbes 15 kraadi juures ja kasvavad eriti hästi 18–29-kraadises keskkonnas.