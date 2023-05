ETTEVAATUST ⟩ Kui näed kodus seda putukat, siis võib see viidata suurele murele

Majasoomukaks nimetatud putukad on läikivad, justkui hõbedased, ja peaaegu pisarakujulised. Kuigi nad on inimestele ja kodule täiesti kahjutud, kaasneb nendega hoopis üks ootamatu mure.

Nende putukate avastamine võib tähendada, et kodus on probleem niiskusega ja kui seda ei kontrollita, võib hiljem murega tegelemine kujuneda üsna kalliks. Majasoomukas armastab niiskeid tingimusi ning areneb hästi just vee ja niiskuse läheduses. Niiskusele kodus viitavad enamasti ka põrandaliistude või aknalaudade vahele tekkinud praod või seinamaterjalide lainetamine.