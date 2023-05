HEA TEADA ⟩ Pinnad ja esemed, mida ei tohiks kunagi söögisoodaga puhastada

See on üks kõige tõhusamaid ja taskukohasemaid vähe toksilisi puhastusvahendeid ning on paljudel inimestel köögikapis olemas. Mitmekülgset söögisoodat saab kasutada halbade lõhnade imamiseks ja segada nõudepesuvahendiga, et moodustada segu duši või ahju puhastamiseks. Küll aga tasuks meeles pidada, et mõnele pinnale ja esemele võib söögisooda hoopis kahju teha.

Puidust põrandad ja mööbel

Söögisoodat ei tohiks puidul kasutada kahel põhjusel. Esiteks on aine abrasiivne ehk lihviva toimega, mis tähendab, et see võib puitpõranda viimistlust kahjustada. Teiseks võib söögisooda happelisus reageerida puidus sisalduvate tanniinidega, mis võib jätta puidule tumeda laigu.

Alumiiniumist nõud

Alumiiniumnõusid pole keelatud söögisoodaga puhastada, kuid seda tehes peaks olema ettevaatlik. Seda seetõttu, et kui söögisoodat liiga kaua alumiiniumist pinnal hoida, hakkab see oksüdeeruma ja muudab nõude värvi. Kui on siiski suur soov söögisoodat alumiiniumist kööginõude puhastamiseks kasutada, tuleks nõud võimalikult kiiresti vee all loputada.

Marmorist pinnad

Söögisooda kasutamine marmorpindade puhastamiseks kulutab tööpindu tavapärasest kiiremini. Lihviva toimega aine võib pinda kriimustada ja hermeetikut kulutada, mistõttu muutub marmor tuhmiks.

Kuldsete kaunistusega sööginõud

Kui kuldse kaunistusega nõusid söögisoodaga puhastada, ei püsi kulddetailid kaua vastu. Nagu ka teiste nimekirjas olevate pindade puhul, kulutab lihviva toimega aine kergesti nõudel olevaid ilusaid kullast kaunistusi. Kahjuks on see halb ka lauahõbedale, sest söögisooda võib metalli kriimustada ja aja jooksul korrodeerida.

Pragude ja sügavate soontega pinnad