ÕUDNE ⟩ Kodumajutuses ööbinud naine leidis oma voodist midagi väga vastikut

Austraallanna Shannon sattus hiljuti justkui õudusunenäkku, kui ta oma renditud kodumajutuse voodis ümber pööras ja taipas, et voodi teine pool on kaetud looma väljaheidetega. Naine postitas ootamatust olukorrast ka sotsiaalmeediasse video, kus on näha lausa vastikust tekitavat olukorda, sest erinevad plekid ja väljaheited olid nii voodipesul kui ka põrandal.

Shannon lisas video juurde kommentaari, et ta ei tea kes tema toas sellise segaduse korraldas, kuid ta kahtlustab, et tegemist võis olla possumiga. Naine oli väga üllatunud, et ta terve öö jooksul looma rahmeldamist ei kuulnud ning oli väga õnnelik, et ta magas teisel pool voodit ning oli väljaheidetest kaugel.