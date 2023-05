ENNE JA NÜÜD ⟩ Saunaesisest kolalaost sai paari liigutusega elegantne puhkeala

Saunaga külgnevaid ruume sisustades tuleb arvesse võtta, et nende niiskustase on kõrge ning seda tuleks kindlasti silmas pidada ka mööbli valimisel. Näiteks tuleks siin kasutada vannituppa või õue mõeldud mööblit.

«Soovitan valida traditsioonilises stiilis mööbli, mis läheb kokku nii ruumi enda kui saunakommetega. Kõige tähtsam on, et see oleks niiskuskindel, näiteks viimistletud puidust või tsingitud alumiiniumist. Seinte värviks passib hästi oliivi- või mündiroheline, mis annab ruumile värske ilme. Seda värvi seinad sobivad suurepäraselt nii valge kui puidutoonis mööbliga,» ütles IKEA Eesti sisekujundusosakonna juht Pedro Castro.