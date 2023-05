HAKKAB LOOMA ⟩ Kristiine linnaosa uusarendusse saab peagi sisse kolida

Tihase kortermajades on kahe- kuni neljatoalised korterid, millest kõigi juurde kuulub terrass, rõdu või lodža. Esimese korruse korteritel on lisaks terrassile ka isiklik piirdeaiaga ümbritsetud hooviala ning viimase korruse korteritel lisaks ruumikale terrassile klaasitud talveaed ja mini-välibassein.

Tihase kortermajade taga on ühiseks kasutuseks mõeldud ja aiaga piiratud turvaline hooviala mängu- ja puhkealade ning viljapuudega. Hoone esimesel korrusel paikevad kolm väikeäridele sobilikku äripinda ja hoone juures on ruum rendiautode parkimiseks.

Merko on Tihase arendusprojekti planeerimisse kaasanud oma ala parimad spetsialistid, et tulemuseks oleks kaasaegne, koduomanike vajadustele vastav ja Kristiine linnaosaga kenasti sobituv lahendus. Hoone arhitektuurse lahenduse autoriks on arhitektuuribüroo Luhse ja Tuhal, siseviimistluspaketid on loodud koostöös LÄVI sisearhitektidega ning peresõbralik maastikuarhitektuuri lahendus on töötatud välja koostöös Signe Kasepaluga.