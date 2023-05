Toidupäästja laieneb: Pärnu restoranidest hakkab toitu poolmuidu saama

Toidu raiskamist vähendav Soome start-up ResQ Club on end Tallinnas ja Tartus hästi tööle saanud ning nüüd laienetakse Pärnusse. Laiem haare võimaldab tegeleda toidu raiskamise probleemiga veelgi suuremalt, kuid sel on positiivne mõju ka kohalikule majandusele, toetades väikeettevõtjaid ja tarbijaid.

Toidu raiskamine on ülemaailmne probleem ja ResQ Club on võtnud endale kohustuse olla osa lahendusest. Ühendades toidu ülejäägiga kohalikud ettevõtted tarbijatega, kes otsivad kvaliteetseid tooteid soodushinnaga, luuakse olukord, millest võidavad kõik. Raiskamist toetav lähenemine edendab vastutustundlikku tarbimist ja jätkusuutlikumat tulevikku.

«Pärnusse on meid kaua oodatud ja meil on hea meel, et saime selle teoks teha,» ütleb ResQ Clubi turujuht Anett Kislov. «Oleme täielikult pühendunud kohalike ettevõtete toetamisele, toidu raiskamise vähendamisele ja kogukonna kaasamise soodustamisele. See laienemine võimaldab meil anda väikeettevõtetele toetust, pakkuda elanikele taskukohaseid toiduvalikuid ja luua Pärnule jätkusuutlikum tulevik.»