NÄDALA RESTORANID ⟩ Kus süüa Michelini tähti?

Gurmaanide piibli, Michelini restoranigiidi ükskõik milline tunnustus on kõrge kvaliteedimärk ja juhib maitsekütid parematele radadele. Esimest korda Eesti kokanduse ajaloos võib Michelini kaks tärni kinnitada oma restoraniuksele 180° by Matthias Diether Tallinnas Noblessneris. See on seni selle restoranijuhi kõrgeim tunnustus Eesti restoranile. Läinud aastal hinnati peakoka Matthias Dietheri tööd ühe Miche­lini tärni vääriliseks. Ühe tärni säilitas peakoka Tõnis Siiguri NOA Chef’s Hall Tallinnas Meriväljal.