UUED MIHCELINI TÄRNID KÄES ⟩ Esimene Eesti restoran sai kaks Michelini tärni

Michelini restoranigiidide rahvusvaheline direktor Gwendal Poullennec sõnab, et tänu eelmise aasta avaväljaandele avastab üha rohkem inimesi peidetud aardeks peetud Eesti kulinaarset maastikku. «Meil on hea meel, et teine väljaanne uuendab ja laiendab algset valikut. Riigis on ahvatlev valik erinevaid restorane ja Eesti võib kiidelda paljude oskuslike ja ambitsioonikate kokkadega, kes kasutavad täiel määral kohalikku toorainet. Praegu on suurepärane aeg neid restorane külastada, saamaks osa mitmekesisest ja kasvavast gastronoomilisest maastikust, mille kvaliteedimärgiks on restorani 180° by Matthias Diether tunnustamine.»