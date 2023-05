Aiandusentusiast Tiia: enamikku taimi saab väga edukalt kasvõi aknalaual kasvatada

Unistad aiast, aga elad korteris? Või sooviksid oma linnakodu aknalaual, rõdul või terrassil veidi maitsetaimi ja köögivilju kasvatada, kuid ei tea, kust alustada?

«Enamikku taimi saab väga lihtsasti ja väikese ettevalmistusega kodus aknalaual või rõdul kasvatada. Oluline on meeles pidada, et taimed vajavad edukaks kasvamiseks piisavalt päikest, õiget kastmist ja sobivat mulda. Kasulik on lisada taimedele vastavalt vajadusele ka väetist, kuid kogustega tuleks kindlasti ettevaatlik olla,» sõnas taimeentusiast Tiia Päkk. Tema sõnul on sel moel alati käepärast värsked rohelised taimed ja köögiviljad, mille kasvatamine ei koorma keskkonda.

Kasvata ise maitsetaimi ja köögivilju

Kevad ja suvi on taimede kasvatamiseks kõige ideaalsemad ajad, kuna edukaks kasvamiseks vajalikud tingimused ehk valguse ja soojuse tagab juba loodus. «Alustavale aednikule on maitsetaimed, nagu mündid (piparmünt ja sidrunmeliss), petersell, basiilik, salatiroheline ja roheline sibul, hea valik aknalaual või rõdul kasvatamiseks,» sõnas Päkk.

Veelgi lihtsam valik on kasvatada mikrorohelisi. «Mikrorohelised on noorte taimede varased kasvufaasid ehk väikesed titataimed, mis nopitakse kasvukohalt enne taime täiskasvanud staadiumisse jõudmist. Mikrorohelisteks võivad olla enamiku köögiviljade, ürtide ja roheliste taimede sordid, nagu rukola, petersell, koriander, basiilik, redise-, päevalille- ja lehtkapsaidud ning paljud teised. Need on rikastatud vitamiinide ja toitainetega ning neid saab kasutada erinevate roogade kaunistamiseks, sest need teevad iga võileiva, salati või muu toidu vägagi atraktiivseks,» kirjeldas Päkk.

Rõdul saab edukalt aiandusega tegeleda. Foto: Ikea