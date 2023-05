PILDID ⟩ Ukrainas valmib Euroopa esimene 3D-prinditud koolimaja

Lääne-Ukraina keskuses võtab hetkel kiht-kihiti kuju Euroopa esimene 3D-prinditud koolimaja. Projekti taga on humanitaarabiorganisatsioon Team4UA ning hoone ehitamiseks kasutatakse Taani 3D-printimisega tegeleva ettevõtte COBOD Internationali seadmeid. Printimisroboti opereerimiseks ja jälgimiseks on vaja kolmest inimesest koosnevat spetsialistide meeskonda, kes on samuti kohale toodud.

Koolimaja valmib 3D-printeri abil. Foto: Anastasiia Smolienko/SIPA/2305231004/Scanpix

Algkoolihoone on mõeldud olema eeskujuks teistele rajatavatele hoonetele üle terve riigi. Kiievi sõnul on Venemaa barbaarse sissetungi käigus hävitatud vähemalt 277 kooli, mistõttu pole tuhandetel Ukraina lastel võimalust omandada haridust klassiruumis, vahendab Radio Free Europe.

Lvivis elab praegu 250 tuhat sisepõgenikku, kellest 75 tuhat on lapsed. Valmiv koolihoone saab olema 3D-prinditud ruumide ning puidust ja teistest materjalidest ehitatud osade hübriid.

3D-prinditud osad valmivad juuni algul. Foto: Anastasiia Smolienko/SIPA/2305231004/Scanpix

BBC-le antud intervjuus väitis COBODi asutaja Henrik Lund-Nielsen, et 3D-printimise tehnoloogia on «palju kiirem ja odavam» kui tavapärased ehitusmeetodid. Ta täpsustas, et mida rohkem nad harjutavad, seda kiiremaks järgnevate hoonete valmimine muutub.

Lund-Nielsen ütles BBC-le, et 99 protsenti Lvivi kooli jaoks kasutatud betoonist on pärit Ukrainast. Projekti korraldajad ütlevad, et pikaajaline eesmärk on importida mitu printerit ja lisada hävitatud hoonete rususid hambapastataolise betooni sisse, mida kasutataks printimiseks.

Vajalikud masinad toodi kohale Taanist. Foto: Anastasiia Smolienko/SIPA/2305231004/Scanpix