Selle nipiga saad tänavu eriti magusad maasikad!

Lapsest saati suur aiandushuviline olnud Holly on aastatega palju õppinud ning jagab seda nüüd teistegagi. Kuna hetkel on käimas maasikahooaeg, küsitakse talt tihti, kuidas saada suurt saaki ning kuidas saaks teha nii, et maasikad eriti magusalt maitseks.

Magususe suurendamiseks on aga hoopis teistsugune nipp. Nimelt soovitab Holly kasvatada maasikatega ühes harilikku kurgirohtu. Tegemist on üheaastase rohttaimega, mis külvab end ise ning kasvab kuni meetri kõrguseks. Tegemist on täiesti söödava taimega, mida kasvatataksegi eelkõige maitsetaimena. Kurgirohu nimi viitab tema maitseomadustele, mis meenutab kurgi enda maitset. Express vahendab, et paljud aednikud, kaasaarvatud Holly, väidavad, et kasvatades kurgirohtu maasikate lähedal, omandavad viimaste marjad eriti magusa maitse.