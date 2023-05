UNUSTASIDKI? ⟩ Viimase hetke 5 pisiasja, mis enne külaliste saabumist kindlasti ära teha

Kui oled toatemperatuuri säästlikult jahedaks keeranud, sest televiisorit on võimalik ka teki alt ja kampsunis vaadata, siis ole suuremeelne ja ära eelda oma külalistelt sama. See näitab läbimõeldust ja kõigil on mugav. Muidugi kehtib ka vastupidi - kui tuba on leitsakuna lõõmavalt palav, avahe aken ja/või lülitage sisse elektrilised abivahendid.