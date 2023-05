ÄRA VALI SUVALIST SEEMET ⟩ Need 9 kavalust tagavad naabrist parema muru

Vali niidetava pinnaga sobiv abiline

Muruabilise valik sõltub niidetava maa-ala suurusest, olemusest ja koduomaniku ootustest mugavusele. Lisaks peamisele niiduvahendile on enamasti tarvis murutrimmerit, millega saab puhtaks peenarde servad, puude ja põõsaste ümbruse ning aia ääred. Murutraktorit on vaja suures aias või maakodus, kus niitmist vajavat pinda on palju. Väikeses linnaaias ei mahu traktoriga manööverdama, lisaks on oht naabreid müraga häirida. Alla 2500 ruutmeetri puhul on traktor pigem ebamõistlik valik. Väiksemasse aeda või sopilisse iluaeda sobib paremini käsiniiduk või robot, tiheasustuses võiks see töötada vaikselt ja aku pealt, aga üha sagedamini eelistatakse keskkonnasäästlikke lahendusi ka maapiirkondades. Samas tuleks robotit ostes arvestada, et sellelt ei saa eeldada enamat kui tootja välja lubatut: kui seade on mõeldud 2000-ruutmeetrise murulapi niitmiseks, siis ei saa panna seda hoolitsema 4000 ruutmeetri eest. Samuti on tähtis veenduda, et robot tuleb toime maastikuvormidega.