PILDID ⟩ Unusta linnakära! Saaremaal on müüa tükk maapealset paradiisi

Pakkumine sisaldab 34 300-ruutmeetrisel krundil asuvat turismitalu ühes suitsusauna ja mitmete abihoonetega. Kõik see on müügis 200 000 euroga.

51,7-ruutmeetrise peamaja puhul on tegu kahekordse palkmajaga, millel on nii uued aknad kui uksed. 2002. aastal valminud majas on köök, duširuum, elutuba ja magamistuba. Lisaks peamajale leiab krundilt 15-ruutmeetrise suitsusauna, 13-ruutmeetrise dušimaja, külaliste köögimaja, kaks kämpingumaja ja kuuri.