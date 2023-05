SÄÄSTA RAHA ⟩ Naise toidu säilitamise nipp hoiab kulud kontrolli all

37-aastane Kate Hall ei viska kunagi toitu ära ning on väga osav selle säilitamisel. Väljatöötatud nipiga säästab ta enda hinnangul ligi tuhat naela aastas. Milles tema nipp seisneb? See on väga lihtne! Kate säilitab toitu suuresti sügavkülmikus, kuid jagab toidu enne väiksematesse kottidesse, kus söödavat ühe roa jagu. Ta ei sügavkülmuta toiduülejääke või muid taoliseid asju, kus mitu erinevat toodet kokku keeratud on, vaid iga asja eraldi.

Kate'i organiseeritud külmik aitab tal kõvasti raha säästa. Foto: Kate Hall - The Full Freezer / SWNS / Scanpix

«Kui see kõik kokku liita, siis säästan aastas kindlasti üle tuhane naela, sest asjad lihtsalt ei lähe prügikasti,» selgitab ettevõtjana töötav Kate. «Mu sügavkülmiku sisu on organiseeritud nii, et mul oleks alati kõik vajalikud koostisained söögi valmistamiseks olemas. Sedasi kulutan vähem raha, sest käin harvem poes.»

Kate selgitab, et kui ta midagi ostab, siis reeglina suure paki, kuna selle kilo hind on odavam. Ta jagab ostetud kraami väiksematesse pakenditesse, mida mugav roa valmistamiseks haarata. «Selle asemel, et terve pakitäis kana ära praadida, saan võtta ainult nii palju kui mul tegelikult vaja läheb,» räägib ta.

Kõik on jagatud taassuletavatesse kotikestesse, mida mugav haarata. Foto: Kate Hall - The Full Freezer / SWNS / Scanpix

Siin on Kate'i neli sammu, säästmaks raha ja vähendamaks toidu raiskamist: