KÕIK ON VÕIMALIK ⟩ See kaval nõks aitab banaanide küpsemist pidurdada

Banaan on keskmisest kiiremini riknev puuvili, mis tuleb pärast ostmist kiirelt ära tarbida. Banaanide küpsemisele kätt ette panna ei saa, küll aga saab seda ühe väikese kavalusega mõnevõrra pidurdada. Selleks tuleb kobaras olevad banaanid üksteisest eraldada ja iga banaani otsa ümber toidukile mässida, kirjutab express.co.uk.

Banaanid tuleb üksteisest tingimata eraldada, kuna küpsematest banaanidest erituv etüleengaas võib ka vähem küpsete viljade küpsemist kiirendada. Toidukile ei ole imevahend, mis aitaks banaanide küpsemist lõputult edasi lükata, kuid see aitab ülikiiret protsessi mõnevõrra pidurdada.

Kui aga banaan on juba üsna küps, ent tunned sellegipoolest, et lähipäevil selle järele isu ei tule, siis pane see parem külmkappi. Banaanikoor võib küll juba pruun olla, kuid selle sisemus küpseb külmkapis aeglasemalt edasi, jäädes paljudel juhtudel samale tasemele isegi nädalaks.