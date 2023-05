TARK TEADA ⟩ Need väiksed asjad kodu juures meelitavad vargaid ligi

Varuvõti jäetakse sageli uksemati alla, et seda oleks mugav sealt vajadusel võtta. Paraku teavad ka vargad, kui sageli uksemati alt võtme leiab, seega on see üks esimesi kohti, kust nad võtit otsivad. Kui on soov varuvõti siiski maja lähedusse jätta, tuleks see peita ära nutikamasse kohta. Ka lillepott on liiga levinud peidupaik, aga vahest on aias näiteks mõni kivi, mille alla võti peita. Vaevalt murdvaras kõiki kive ükshaaval üles tõstma hakkab.