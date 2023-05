ÜLLATUS ⟩ Kui kasutad ventilaatorit nii, siis pole sellest leitsaku ajal suurt tolku

Igas elamises ei ole jahutussüsteeme ning palavad suvekuud tuleb lihtsalt kuidagi üle elada. Jahutav dušš, jäätis, minimaalne riietus ning ventilaator on ainult mõned asjad, mis leitsaku ajal toas jahutavad. Kuid tuleb välja, et just seda viimast ehk ventilaatorit kasutame puhta valesti.

Sellise avastuse tegi eelmisel aastal palavuse käes vaevlev Leah. Olles näinud veebiavarustes, et ventilaator peab puhuma toas oleva õhu õue, mitte seda lihtsalt ringi keerutama, otsustas ta nipi järele proovida. Ta räägib, et sättis ventilaatori aknalauale, suunaga aknast välja, ning hoidis seda 15 minutit töös. Leah räägib, et väidetavalt imeb ventilaator sedasi kuuma õhu toast välja ning puhub õue. Ta lisab, et tuba on peale nipi katsetamist tõepoolest kõvasti jahedam.