KAPITÜHJENDUS ⟩ Anna ülearusele kraamile uus elu! 4 nippi ideaalse müügikuulutuse loomiseks

Hinda eseme seisukorda

Üleliigsete esemete müümisel soovitab Aunapuu alustada asjade sorteerimisest ja seejärel tuleks müügiks valitud esemete seisukorda kriitiliselt hinnata, veendudes, et asjad on korralikud ja puhtad. «Ühtlasi on hea nipp müümist alustada hooajalistest esemetest, sest nii nagu jaekaubanduses otsivad ka taaskasutusplatvormidelt inimesed eelkõige kaupa, mida saab kohe kasutada või kanda,» sõnas Aunapuu.

Ka modell ja mõjuisik Adeline Vaher-Vahter leiab, et kuldreegel on see, et müüdav kaup on korralik. «Toote seisukord võiks olla selline, et sa sooviks seda iseendale ka osta. Müüdav ese peaks olema alati puhas. Näiteks sisustustooted tasuks enne pildistamist lapiga üle käia ning riiete puhul tasub jälgida, et need poleks kortsus ega määrdunud,» tõi Adeline Vaher-Vahter välja.