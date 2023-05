KIIRELT SUVEVORMI ⟩ Sisekujundaja selgitab, kuidas vähese vaeva ja kuluga eriti mõnus rõdu luua

Foto: Ikea

Rõdule võib ka paigaldada nagid asjade riputamiseks. Seinte kõrguse saab maksimaalselt ära kasutada eelistades kõrgemaid kappe või kinnitada riiulid seinale. See aitab säästa ka põrandapinda, sest nii jääb ringi liikumiseks rohkem ruumi ja rõdule mahub ka rohkem mööblit.

Loo puhkenurk

Selleks, et rõdust saaks paik, kus nautida tassikest kuuma jooki, lugeda head raamatut või lähedastega juttu puhuda, läheb tarvis ka lauda ja mugavaid toole. Nende valikus mängib võtmerolli rõdu suurus – Eesti rõdud on tihti üsna väikesed või pikad ja kitsad, mistõttu on paljudel juhtudel parim lahendus kokkupandav mööbel. Kui neid ei kasutata, saab need ruumi kokku hoidmiseks isegi seinale riputada.

Foto: Ikea

Samuti on mööblit valides oluline mõelda sellele, et see peaks vastu ka muutuvates ilmastikutingimustes. Siseruumide mööbel pole mõeldud taluma otsest päevavalgust ega pluss- ja miinuskraadide vaheldumist. Nii tasub rõdule valida õue sobiv puit-, teras- või plastmööbel, mis teenib kaua ja näeb ka hiljem hea välja. Lisaks saab puitmööblit hõlpsasti värskendada, võõbates selle üle uue peitsikihiga.

Lisa hubasust ja isikupära