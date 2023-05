PIILU SISSE ⟩ Beyoncé ja Jay-Z panid uue kodu alla magama rekordilise summa, kuid fännidele maja ei meeldi

Paar ostis Malibu linna 200 miljoni dollari eest megamõisa. Summa on nii suur, et purustab isegi rekordi – ühegi teise kodu eest ei ole California osariigis nii suurt summat välja käidud.

Betoonist hoonete katusealune pindala on muljetavaldavad 2787 ruutmeetrit. L-kujulises kompleksis on laiad koridorid ja põrandast laeni ulatuvad klaaspaneelid. Hoovis on palju ruumi ning bassein ning see lõppeb kaljuservaga, seega avaneb kinnistult vaade ookeanile, vahendab TMZ.