Restorani avokaadomöksi hind on austraallased välja vihastanud. Omanik: oleme rohkem kui toit taldrikul

Little Jack Horneri nimeline kohvik on tegutsenud ligi kaheksa aastat. Coogee nimelises ookeaniäärses eeslinnas asuv kohvik on jõudnud Austraalia meedia esilehtedele, kuid mitte oma vapustava toidu vaid hoopis hindade tõttu. Eriti pahandab inimesi eelpool mainitud kõrvalroog, mille eest küsitakse restoranis 10,9 Austraalia dollarit ehk 6,65 eurot. Tegemist on lihtsalt ühe puruks litsutud avokaadoga, mida ampsata pearoa kõrvale.

Võrdluseks toob Daily Telegraph välja, et kohalikes supermarketites maksab üks avokaado 1,4-1,8 Austraalia dollarit, seega on juurdehindlus muljetavaldav.

Restoran selgitas väljaandele, et on tõepoolest hindu tõstnud. Kohviku omanik BJ McHatton ütles, et kõik alates taldrikutest, millel toitu serveeritakse, kuni kohvikut kaunistavate taimedeni on järsult kallinenud. «Kogu tööstusharu korrigeerib hindu,» lisas McHatton.

Kuigi omanik otsib aktiivselt võimalusi, kuidas oma klientidele rohkem väärtust edasi anda, on tema sõnul kohviku näol tegemist premium-tootega, mille eesmärk on luua meeldejäävaid elamusi nii meeskonnale ja külalistele.

kas sina oleksid nõus purustatud avokaado eest 6,5 eurot maksma? Foto: Shutterstock

«Me oleme kvaliteetne toode. Kõik, mida me pakume, on esmaklassiline, alates meie asukohast kuni meie kokkadeni. Inimesed ei pruugi selles väärtust näha, kuid me oleme rohkem kui toit taldrikul,» selgitas McHatton.

Kliendid on aga kohviku omanikuga eri meelt, kirjutades Google'i arvustustes, et kohviku toidud on «jämedalt ülehinnatud».

«Käisin lihavõttepühade pika nädalavahetuse ajal hommikusöögil. Toit oli hea, kuid leidsime, et see koht on jämedalt ülehinnatud. Kahe hommikusöögi eest koos puuviljamahladega tuli arve kokku peaaegu 100 dollarit. See on naeruväärne,» kirjutas üks arvustaja.

«Hea asukoht, kuid mitte hinna ja kvaliteedi suhe,» kirjutas teine.