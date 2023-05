Lähiaastatel on uue kodu soetamise plaan just nii paljudel eestimaalastel

Luminori eraisikute panganduse juhi Tanel Rebase sõnul plaanivad uuringu kohaselt uue kodu soetamist peamiselt alla 30-aastased, mis ühtib panga senise statistikaga keskmise koduostja osas. «Kõige aktiivsemad koduostajad on 25–35-aastased noored, kel tulevikuplaanid juba selgemad, soov luua oma pere ning reeglina on olemas ka kindel sissetulek nii regulaarsete laenumaksete kui ka vajaliku sissemakse tegemiseks,» ütles Rebane.

Ehkki noored on kõige aktiivsemad koduostjad, muutub uuringu kohaselt kinnisvara neile järjest kättesaamatumaks. «Noored on selgelt tundlikumad tulevikumaksete suuruse, inflatsiooni ning hinnatõusu suhtes. Peamiseks kinnisvara soetamise takistuseks 18–29-aastaste vanuserühmas on aga liiga kõrged eluaseme hinnad, mida kinnitab kolmandik vanuserühma esindajatest. Sama eagrupi esindajatest 28 protsenti nimetab takistusena ka ebapiisavaid sissetulekuid ning 16 protsenti ütleb, et puudub vajalik kapital omaosaluse jaoks,» näitlikustab Rebane.