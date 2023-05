MAITSETE PARAAD ⟩ Tallinna lauluväljak muutub nädala lõpus tänavatoidu Mekaks

Toidutänava üks korraldajatest Reno Hekkonens sõnas, et hea trendina on eestlaste kõrval festivalil rohkelt meil elavaid välismaalasi, kes tutvustavad meeleldi oma rahvuskööke. «Sel aastal võib Tallinna toidutänavat juba kindlalt rahvusvaheliseks ürituseks nimetada – huvi on suur nii toiduvalmistajate kui külastajate seas,» lisas Hekkonens.