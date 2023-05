PILK PEALE ⟩ Pirita teele kerkivad uued linnavilla stiilis kortermajad

«Võidutöös põimuvad omavahel kaasaegne ja omanäoline skandinaavialik arhitektuur, loodussõbralikud ehituslahendused ning põhjalikult läbi mõeldud ja rohelust väärtustav keskkond. See annab võimaluse rajada kestliku, tervikliku ning mitmeid lisaväärtusi pakkuva elamukvartali, kus on tulevastel koduomanikel mugav elada. Ühtlasi avaneb linnaelanikele kogu lauluväljakuga piirneva ala,» ütles ta.

ALA Architectsi arhitektuuribüroo kontseptsiooni järgi on alale planeeritud eristuvad murtud mahtudega linnavilla stiilis hooned kuni 300 korteriga. Planeeritavast ligi 7 hektari suurusest alast üle poole moodustab haljastus. Olemasolevaid eramuid eraldab uuest elupiirkonnast avar rohepromenaad, mis avab linnarahvale tee lauluväljakult Maarjamäe lossi ning memoriaali juurde.

Ehitiste põnev ja Eestis uudne arhitektuur loob igasse korterisse unikaalse ruumilahenduse. Hoonete rajamisel lähtutakse jätkusuutlikest ehituslahendustest ning kasutatakse kvaliteetseid, looduslähedasi ja esinduslikke ehitus- ja viimistlusmaterjale, nagu puit ja naturaalne kivi. Hoonestuse energiavarustuseks plaanitakse kasutada nii tõhusaid linnavõrke kui ka lokaalseid lahendusi. Kivisaar lisas, et uues elamukvartalis on suure tähelepanu all rohelust ja hubasust loov keskkond.