KÕVA SÕNA ⟩ Mitte mingi tavaline kast! Tiskres sai nurgakivi omanäoline kortermaja

Uue kortermaja nurgakivi ja sarikapärja sündmusel rääkis kinnisvarabüroo Uus Maa al Mare maakler ja juhatuse liige Elena Tomson, et elamute arendajad on tänapäeval rohkem keskendunud kvaliteedile ning seetõttu on nende hinnapoliitika jäigem. Ostjad aga eelistavad kortereid, kuhu saab sisse kolida ilma täiendavate investeeringuteta, ja remonti vajavate kodude müük on viimasel ajal olnud keerulisem. Ostjate huvi on viimasel ajal veidi suurem alandatud hindadega järelturu korterite vastu, mille omanikud soovivad kiiret müüki.

«Lisaks mõjutavad ostjate valikuid tulevased käibemaksumäära tõusud, venivad detailplaneeringud ja ehitusmahtude vähenemine,» kinnitas Tomson.

Samuti märkis Tomson, et aktiivsed uusarenduste ostjad on noored pered, finantsvõimekad ostjad ja edukalt kinnisvara müünud inimesed. «Finantseerimine võib olla keerukam noorperedele, kes soovivad oma esimest kodu osta. Siiski on positiivne märk see, et inimesed külastavad aktiivselt pakutavaid kodusid, teevad pakkumisi ja peavad läbirääkimisi.»

Maja projekt. Foto: Erakogu