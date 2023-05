Ei saa külmiku vastikust haisust lahti? Ilmselt peitub kurjajuur siin

Võimalik, et midagi on külmiku alla voolanud ja seal riknema hakanud. Kuid veel tõenäolisem haisuallikas on hoopis külmiku all olev kastike, kuhu tilgub kondensatsioonivesi. Tõmba kast välja ning puhasta see korralikult ja visa haisutekitaja ongi sellega kõrvaldatud.