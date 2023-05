Pelgulinna uus kortermaja on saanud kohalikelt hävitava hinnangu: järjekordne seebikarp

Aadressil Orase 13 asuva maja ehitus on lõppfaasis, kuid uue elamu üle ei ole linnaosa rahvas kuigi rõõmus. Arvamust on mindud avaldama pelgulinlaste Facebooki gruppi, kus kurdetakse eelkõige hoone välimuse üle.

Otsa teeb lahti Argo, kes kirjutab, et uus hoone on järjekordne kolemaja. Tundub, et mehe väitega nõustuvad teisedki, kuna ainuüksi Arvo kommentaarile on pandud üle 20 meeldimise. Ka Richard leiab, et maja välimus jätab soovida, kirjutades: «Rõveduse tipp tõesti.» Veel võrdleb Avo kortermaja seebikarbiga ja Urmas esitab küsimuse: «Miks see sihuke peletis on?»

Suur osa pea viiekümnest kommenteerijast leiab, et Orase 13 hoone meenutab mõnda sakraalehitist. Näiteks kirjutab Tiiu, et tema vaatas esimese hooga, et tegemist on kirikuga, ning tal on kahju, et selline ta sünnitänavale ehitatud on.

Ingar kirjutab, et talle meenutab hoone metodistide pühakoda, ning Mallegi kirjutab, et uus maja meenutab kirikut või palvemaja.

Pikema arvustuse on jätnud Valdo, kellele tekitavad muret soklikorruse aknad. «Mis idee on kortermajal aknal, mis algab vahetult põrandatasemelt? Ilus pole ta ju ka. Kannatame selle eriskummalise akna ära kuni juhtumini, kui toas oma mängukäru, lastejalgratta või muu sarnase asjaga ringi ekslev väikelaps aknasse sõidab ning ennast mõõkjate teravate klaasikildudega tõsiselt vigastab.»