OMA TUBA, OMA LUBA ⟩ Köögikujundaja: tehisintellekt minu tööd veel ära ei võta, aga...

Esmalt tuleb ära mainida, et Triin on kaugel Montenegros päikest võtmas ja tööasju ajamas. Soovime talle sinna mõnusat olemist. Tema koha täidab tänases saates Hiie, kes räägib, kuidas chatGTP'd köögi kujundamisel abimehena kasutada.

Hirmu, et tehisintellekt disaineri töö ära võtaks, Hiiel ei ole. Tekstirobot on küll tubli, kuid annab tihti ümmargusi vastuseid ning täpsemate saamiseks tuleb küsida väga spetsiifilisi küsimusi, mida tegelikult oskabki ainult ekspert küsida.

Hiie räägib, kuidas tekstirobot enda kasuks tööle panna ning on koostanud vastavasisulise koolituse, kus ta just kodukujunduse vaatevinklist robotit kasutama õpetab. Kasutades koodi PALMI, on need kursused tasuta. Kursuse leiab SIIT.