UURING EI VALETA ⟩ Baltikumi elanikud joovad nädalas just nii mitu tassi kohvi

Keskmiselt 24 protsenti Baltimaade inimestest valib kohvi teele kaasavõtmiseks ja 16 protsenti joob hommikusöögi ajal.

Nädalasest kohvitarbimisest joovad Eesti inimesed 2,4 tassi kohvi päevas tavalisel tööpäeval ja 2,1 tassi kohvi tavalisel nädalavahetuse päeval. Balti riikides tehtud uuring näitab, et nii lätlased kui ka eestlased eelistavad kodus või kontoris olles enamasti kohvi piimaga (56 protsenti Lätis, 62 protsenti Eestis) ning leedukate meelisvalik on tavaline must kohv (50 protsenti).

Tulemuste põhjal joovad Eesti inimesed McDonald'si restoranides või McCafe kohvikutes kohvi hommikusöögi ajal (45 protsenti) või tellivad tee peale kaasavõtmiseks (39 protsenti).

Uuringu tulemuste põhjal on eestlaste seas kolm populaarseimat kohvijooki kaasavõetava kohvi puhul cappuccino (42 protsenti), caffe latte (42 protsenti) ja must kohv piimaga (35 protsenti).

«Nähes, et kodus jäädakse traditsioonilisemate kohvitüüpide juurde, nagu must kohv ja kohv piimaga, näeme, et inimestele meeldib väljas olles end premeerida erilisemate jookidega, mida nad kodus ise valmistada ei saa või ei oska,» kommenteerib turundusdirektor.