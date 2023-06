JÕLLITAMISE MEISTRIVÕISTLUSED ⟩ Ekspert avaldab kinnisvaraturu 8 olulist muutujat, mis suurt optimismi ei too

Euribor ei peatu

Neljandaks on näha, et euribori tõus lööb tugevalt laenuga perekondi ning samuti on see vähendanud igapäevakulutustele jäävat summat. Majapidamiste võlakoormus on umbes 40 protsenti SKT-st. Kui euribor tõuseb 4 protsendini, siis majapidamiste intressikulud kasvavad 1,6 protsendi võrra SKT-st. See on raha, mida enne sai kulutada igapäevasele tarbimisele. Kuna samal ajal on kasvanud ka tähtajaliste hoiuste intressimäärad, siis vähendavad paljud säästjad sellega ka kaotuse suurust kogu majandusele. Ootamatult kõrge hinnatõus ja tõusnud pikaajalise intressimäära tase on aga tervikuna muutnud laenumaksed kallimaks – selle tulemusel kasvab huvi säästmise, mitte kinnisvara ostmise vastu. Lõpuks jõuab säästetud raha küll ka kinnisvarasektorisse, kuid seda väga pika viiteajaga.