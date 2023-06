KUUÜLEVAADE ⟩ Tallinna korteri keskmine hind lähenes rekordilisele tasemele

«Värsked numbrid kinnitavad meie paari kuu tagust prognoosi kinnisvaraturu aktiivsuse järk-järgulisest taastumisest. Kui võtta lisaks korteritele arvestusse ka teised mais omanikku vahetanud objektid, siis tehti Tallinnas kinnisvaraga kokku 1178 ostu-müügitehingut, mis on aprilliga võrreldes ligi 35% võrra suurem tulemus,» kommenteeris 1Partner Kinnisvara tegevjuht Martin Vahter.

Võrreldes käesoleva aasta esimest viit kuud (kokku 4379 tehingut) eelmise aasta sama perioodiga (kokku 5367 tehingut) on tehinguaktiivsuse langus taandunud 18 protsendi juurde. Koos tehinguaktiivsuse taastumisega väheneb Vahteri kinnitusel ka hinnalanguse surve.

«Kuigi majandusanalüütikud prognoosivad Eestile käesolevaks aastaks majanduslangust, siis tundub, et pealinna elamispindade hindadele on selle suurem mõju juba ära olnud. Kuniks inimestel on töökohad ja pangad uue kodu ostmiseks laenu annavad, kasvab koos palga kasvuga ka inimeste ostukindlus ja olulist suunamuutust pole põhjust oodata,» lisas Vahter.