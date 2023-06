NÄDALA RETSEPTID ⟩ Lapsed köögis: kuidas teha tortiljast kärmet suvepitsat?

Seesama nostalgiamaiguline üleküpsetatud jäätisetort kuulub ka hiljutise retseptikogumiku «Lapsed köögis» repertuaari, kuhu Lia Virkus ühes laste Anna-Liisa ja Alvar Andrese ning Pille Enden koos poja Erikuga on valinud parimad retseptid aastaid tagasi ilmunud neljast laste kokaraamatust. Lapsed on ammu suured, kuid paljud raamatu retseptipaletis ilmunud argi- ja piduroad käivad nendega siiani kaasas. Olgu või halvaa-küpsisetort, mis oli toidutoimetaja ning hulga kokaraamatuid kirjutanud Lia Virkuse ema klassika ja mida tehti ühtelugu koos. Virkuse lapsepõlvest liikus see omakorda tema laste lapsepõlve ja on praeguseni kogu peres popp.