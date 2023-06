NÄDALA RESTORAN ⟩ Restoranipärl keset metsa

Küllap paljud romantikutest gurmaanid aimavad, kuhu meie sõpruskond sammud seab. Just nimelt sammud, sest Anija valla kunagise Nõmbra karjamõisa maadele vabaõhurestorani muudmoodi ei saa. Parkimisplatsil ootab meid metsarestorani kultuurikorraldajast eestvedaja Indrek Leht, käes korvid, et kõik saaks juba jalutuskäigu alguses ise rohtukasvanud mõisahoonete vundamendivaremetes salatikomponente korjata.

Tol maikuu pühapäeval on «parajaks» kasvanud harilik tõlkjas. Paljudele üllatuseks on see Rakvere raipena tuntud tüütu umbrohi suurepärane söögitaim. «Puhkemata õisiku faasis on selle maitse tummiselt sinepine. Meie teeme sellest pestot, kasutades veel seedermännipähklit ja head rapsiõli,» mainib omal käel teadjamatelt taimetarkust õppinud pop-up-restorani rajaja. Ta lisab, et udmurdid võrdlevad Rakvere raibet kapsaga ja kasutavad suppides. Inglise keeles on taime nimi warty cabbage ehk tüügaskapsas, suuremat tõlkjat võibki tükeldada salatisse ja suppi.