Hambaarsti sõnul teevad hammaste pesemisel pea kõik ühe asja valesti

Hambaarst Sahil Patel räägib, et enamik meist teevad hammaste pesemisel ühe suure vea. Ta räägib, et hambapasta tuleb kanda kuivale harjale, mitte märjaks tehtud harjale. Marylebone Smile Clinici asutaja rääkis Mirrorile: «Kui te teete hambaharja enne hammaste pesemist niiskeks, siis lahjendate sellega hambapastat. Hambapastas endas on juba õige kogus niiskust. Kui see on märg, hakkab pasta kiiresti vahutama ja te sülitate selle kiiremini välja ning mõju on väiksem.»