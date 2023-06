EESTI MAASTIKUARHITEKT ⟩ 6 lihtsat nippi elurikkuse suurendamiseks koduaias

Too oma aeda kohalikke niidulilli!

Mesilastele ja liblikatele meeldivad meie niitudel kasvavad lihtõielised taimed, mille südamik on avatud ja millest on lihtne nektarit kätte saada. Et mesilastele toitu juurde luua, tasub aias kasvatada kohalikke niidulilli. Nende koduaeda saamiseks võib käia suve keskel kohalikel niitudel ja korjata sealsete lillede seemneid, kui need on valminud. Korja kuivanud seemnepead, -kuprad väikesesse paberkotikesse või kasvõi taskupõhja, puhasta kodus ära, märgista ja puista sügisel oma aias valitud kohta maha.

Anna lindudele ja putukatele juua!

Lisaks taimedele tahavad juua ka putukad ja linnud. Seetõttu tasub elurikkuse hoidmiseks ja headele aiaabilistele sobiva elukeskkonna loomiseks tekitada oma koduaeda veesilmasid. Veesilmaks sobib ka kõige lihtsam pisike pada. Suurde tiiki võib panna elama valgeamuurid või koikalad, kes hoiavad vetikad ja pilliroo kontrolli all, et tiik liiga täis ei kasvaks. Ajapikku siginevad veesilmadesse konnad, kes on tõhusad kahjurite, tigude ja sääsevastsete hävitajad. Järskude seintega veesilma pane lauajupp, mida mööda saavad aiaelanikud liikuda turvaliselt veeni ja tagasi.

Mullaprotsessidesse ei ole vaja liigselt sekkuda