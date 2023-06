VAU! ⟩ Viljandis otsitakse iseloomuga kodule uut omanikku

Ajaloolises linnasüdames asuv esimese korruse korter on ruumikas ja kõrgete lagedega. Akendest avaneb vaade rohelisele sisehoovile ja vaiksele romantilisele tänavale.

Maja, milles korter asub, on 2015. aastal renoveeritud. Hea planeeringuga elamises on kolm magamistuba, elutuba koos avatud köögiga, vannituba ja esik. Viimane toimib kui kodu liiklussõlm, ühendades kõik toad. Ruutmeetreid on siin kokku 78.