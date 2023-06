ETTEVAATUST ⟩ Nende levinud vigade eiramine võib kodu maha põletada

Äikest ja võrgurikkeid ei suuda keegi prognoosida, küll aga saab igaüks vältida elektrist põhjustatud tulekahju. Näiteks peab veenduma, et kodune elektrisüsteem on kaasaegne ja ohutu. Siiani leidub kodusid, kus on seintes nõukogudeaegsed elektrisüsteemid. Samuti suurendab tulekahju riski nii-öelda ise tegemine. Elektritöödeks palka ikka professionaal!

Selleks, et saaksite aimu koduse elektrisüsteemi turvalisusest, tasub teha elektriaudit. Seda saab tellida näiteks Eesti Energia kodulehelt.

Teleri võid rahule jätta

Seadmeid kasutades on väga tähtis jälgida ohutusreegleid. Nii mõnigi meist on kodust lahkudes hakanud paaniliselt mõtlema, et kas triikraud sai ikka stepslist välja võetud. Täiesti õige mõte, sest nii mõnigi tulekahju on sellest alguse saanud.

Samas rõhutab Taavet, et kõiki seadmeid pole vaja «välja võtta» – mõnikord võib see kasu asemel hoopis kahju teha. Seadmed, mis võivad «võrgus olla», on näiteks külmkapp, õhksoojuspump, pesumasin, nõudepesumasin, veeboiler, põrandaküte, elektripliit, televiisor, ruuter, digiboks ja arvuti.

Taaveti sõnul võib eelnimetatud seadmete pidev lahti ühendamine vooluvõrgust kahjustada nende elektroonikat ning vähendada kasutusiga. «Eriti tundlikud on sellele näiteks arvutid, ruuterid, digiboksid, televiisorid, raadiod ja erinevad võimendid.»