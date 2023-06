UNUSTA KEMIKAALID ⟩ 5 taskukohast moodust kärbeste peletamiseks

Maitsetaimed

Tuleb välja, et kärbsed pelgavad basiilikut ja piparmünti. Suurepärastel maitsetaimedel on sedavõrd tugev aroom, et see peletab tüütud kärbsed lennupealt eemale. Aknalauale või uste lähedusse paigutatud maitsetaimed on ühtlasi vastukarva mitmetele närilistele, sääskedele ja ka sipelgatele.