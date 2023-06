KODU ELEKTRIOHUTUS ⟩ Spetsialist avaldab kõige levinumad ohud, mis võivad viia tragöödiani

Lekkevool on teine suhteliselt tavaline ja äärmiselt ohtlik nähtus, mis tekib siis, kui kaablid on kahjustatud, seade läheb katki või kui juhtmestikku satub niiskust. «Seetõttu puudutab enamik lekkevooluga seotud ohte ja riske märjas alas ehk köögis, vannitoas või õues asuvaid seadmeid. Lekkevool tähendab, et osa meie juhtmestikus liikuvast voolust «lekib» kuhugi ja see võib olla ohtlik inimestele - kui te puudutate lekkiva elektrivõrgu osi, võite saada elektrilöögi. See võib olla vigase seadme korpus; sein, mille sees jookseb kahjustatud kaabel; seade, mis on veega üle ujutatud jne. Nii ülekoormuse kui ka lekkevoolu ohtu võib põhjustada ka vigane paigaldus - pinguldamata kontaktid, kahjustatud kaablid jne, mistõttu on oluline elektripaigalduse töö kvaliteet,» ütleb Ausmees.

Millised meetmed aitavad kodu kaitsta?

Ausmehe sõnul on peamised vahendid, mis kaitsevad kodust elektrivõrku ülekoormuse ja lühise eest, automaatsed lülitid. Lekkevoolu eest kaitsmiseks kasutatakse rikkevoolureleesid, diferentsiaalvoolulüliteid ja muid sarnaseid seadmeid, mis mõõdavad, kas vooluringe toimub suletud ahelas ja kui nad tuvastavad, et sissetuleva ja väljamineva voolu vahel on erinevus, lülitavad vastava vooluahela välja.