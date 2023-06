PILDID ⟩ Unusta stress ja linnakära! Saaremaal ootab üliäge talukoht uut pererahvast

Saunamajas on väga avar leiliruum, duširuum ja puhkeruum, lisaks leiab selle teiselt korruselt magamislavatsi. Kuuril on kaks sissepääsu ja soovi korral saab selle külalistemajaks ümber ehitada. Kinnistul on oma puurkaev ja salvkaev, kanalisatsioon on lahendatud kogumismahutiga.