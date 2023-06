PIILU SISSE ⟩ Jennifer Lopezi ja Ben Afflecki uues kodus on 24 vannituba!

Teineteist taas leidnud paar on uut kodu otsinud mitu aastat. Väljavalituks osutus 2018. aastal ehitatud ligi 4300 ruutmeetri suurune kodu, kus on 12 magamistuba ja lausa 24 vannituba.

Kui maja esimest korda turule tuli, küsiti selle eest 135 miljonit dollarit, seega said Lopez ja Affleck selle enda nimele korraliku soodustusega. Eelmine omanik üüris maja välja ja küsis ühe kuu eest 300 000 dollarit.

Seitsmeliikmelisele perele on majas ruumi küllaga.

Veel on kinnistul külaliste- ja teenijamaja ning kahe magamistoaga valvurimaja. Teiste mugavuste hulka kuuluvad 12-kohaline garaaž, 80 autot mahutav parkimisplats, bassein ning palju ruumi aias, kus paari viis last (kes on saadud eelmiste partneritega) saavad ringi joosta.