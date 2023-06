Soome mees kurdab: tahaks lõunatada taimetoidu restoranis, aga ükski kolleeg ei tule kaasa

Mehe sõnul pole probleem kolleegidega läbisaamises, vaid hoopis selles, et nad tahavad liha süüa. «Enamik minu töökaaslasi on nii veendunud lihasööjad, et nad keelduvad isegi kaalumast midagi taimset süüa,» selgitas Raunela.

Raunela probleem on tuttav ka Jyväskylä ülikooli toiduainesüsteemide järeldoktorile Teea Kortetmäele. Ta usub, et paljudel on taimetoidu suhtes negatiivsed hoiakud ja eelarvamused – arvatakse, et ilma lihata pole söök oma nime väärt.

Kortetmäki sõnul on nende eelarvamuste taga vähemalt kolm põhjust. Nende põhjuste hulka kuuluvad teabe puudumine erinevate toitude toiteväärtuse kohta, kultuurilised normid selle kohta, mida söök peaks sisaldama, ja inimeste halvad kogemused taimetoidu proovimisel.

Tugevus, võim ja mehelikkus

«Need eelarvamused on sageli tugevalt seotud sooliste normidega,» ütleb Kortetmäki, lisades, et negatiivsed hoiakud taimetoidu suhtes on eriti levinud meeste seas. «Millegipärast oleme sattunud olukorda, kus paljud arvavad, et mehelikkus eeldab teatavat hulka lihakäntsakat taldrikul,» selgitas ta.

Kultuuriliselt seostub liha söömine teadlase sõnul meheliku elujõulisusega. Ta ütles, pikalt on usutud, et mehed vajavad energiarikkaid toite, et teha füüsilist tööd ja liha on olnud selle keskne osa.

Kuid mujal maailmas neid vaateid ei jagata. Näiteks Kagu-Aasias on toitumine peamiselt taimepõhine ning kultuuriliselt ei ole suurt vahet liha- ja taimsete toitude vahel.