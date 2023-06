Eesti ja Kanada mõõduvõtt – parimad palkmajaehitajad selguvad laupäeval Hiiumaal!

Käsitöö palkmajaehitajate kutsevõistlus on ainuke omataoline üritus nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil, kus professionaalsed palkmajaehitajad oma oskusi teiste kolleegidega võrrelda saavad. Parimat tehnikat ja kiirust peab näitama palkmaja ühe olulisima konstruktsiooni osa – nurgatapi ja vara – valmistamisel.

Kui meie regioonis ehitatakse rohkem kantpalgist ja puhasnurga või Norra tapiga palkmaju, siis näiteks Kanadas ja USA-s on pigem levinud ümarpalkidest ja sadultapiga tehtud hooned. Seda sama sadultapi valmistamist näitavad võistlusel ka Kanada külalised. See on hea võimalus pealtvaatajatele võrrelda erinevaid nurgatapi tehnikaid, võistlejate vilumust ja kiirust. Võistlusel osaleb sel aastal rekordilised 34 palkmajaehitajat.